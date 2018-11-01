На допомогу сім'ям постраждалих і загиблих на Майдані виділять близько 300 млн грн
Про це йшлося на засіданні Кабміну 11 січня, повідомляє Еспресо.TV.
Міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що завдяки цьому у 2018 році держава зможе завершити виплати матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та загиблих на Майдані.
Законом, прийнятим у 2014 році, було визначено, що членам сімей загиблих та постраждалих майданівців держава повинна виплатити по 1 млн грн за кожного загиблого. Особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, - по 700 тис. грн, середні тілесні ушкодження - по 500 тис. грн, легкі - по 200 тис. грн.
"Ці кошти частинами виплачувалися протягом 2014-2016 років. Але в той же час законом про індексацію грошових доходів населення не передбачена індексація таких сум. Відповідно, суми, які були визначені законом, є абсолютними і на них також впливає інфляційний процес. Тому під час зустрічі активістів з прем'єр-міністром була пропозиція, щоб у 2018 році завершити процес виплати матеріальної допомоги", - пояснив Рева.
Міністр наголосив, що це дасть можливість поставити крапку в питанні виплати матеріальної допомоги майданівцям.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, щоб до кінця січня необхідно розпочати виплати.
Нагадаємо, у справі про злочини проти Євромайдану лише одна людина відбуває реальний термін покарання.
Всього у розшуку в справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.
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