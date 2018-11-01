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На допомогу сім'ям постраждалих і загиблих на Майдані виділять близько 300 млн грн

Гройсман наголосив, щоб до кінця січня необхідно розпочати виплати
Кабмін виділить 294 млн грн на виплату матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та загиблих на Майдані.
На допомогу сім Фото: AFP

Про це йшлося на засіданні Кабміну 11 січня, повідомляє Еспресо.TV.

Міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що завдяки цьому у 2018 році держава зможе завершити виплати матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та загиблих на Майдані.

Законом, прийнятим у 2014 році, було визначено, що членам сімей загиблих та постраждалих майданівців держава повинна виплатити по 1 млн грн за кожного загиблого. Особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, - по 700 тис. грн, середні тілесні ушкодження - по 500 тис. грн, легкі -  по 200 тис. грн.

"Ці кошти частинами виплачувалися протягом 2014-2016 років. Але в той же час законом про індексацію грошових доходів населення не передбачена індексація таких сум. Відповідно, суми, які були визначені законом, є абсолютними і на них також впливає інфляційний процес. Тому під час зустрічі активістів з прем'єр-міністром була пропозиція, щоб у 2018 році завершити процес виплати матеріальної допомоги", - пояснив Рева.

Міністр наголосив, що це дасть можливість поставити крапку в питанні виплати матеріальної допомоги майданівцям.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, щоб до кінця січня необхідно розпочати виплати.

Нагадаємо, у справі про злочини проти Євромайдану лише одна людина відбуває реальний термін покарання.

Всього у розшуку в справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.

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11 01 2018 13:14
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