RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

На допомогу ВООЗ у розвитку системи протезування в Україні розраховує МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я обговорили питання розвитку системи протезування та ортезування в Україні.
На допомогу ВООЗ у розвитку системи протезування в Україні розраховує МОЗ Фото: Espresso TV
Про це йшлося під час наради першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди із керівником Бюро ВООЗ в Україні доктором Ярно Хабіхтом та Місією ВООЗ з підсилення швидкого доступу до протезування й ортезування в Україні, повідомляє МОЗ.
 
Зазначається, що основна мета заходу – комплексний розвиток системи протезування, що буде доступна всім пацієнтам, які цього потребують.
 
"російське вторгнення прямо впливає на кількість людей, які потребують протезування. Їхня кількість збільшується кожного дня, тому ми маємо швидко та якісно розвивати систему протезування та ортезування в Україні", – зазначив Комаріда.
 
Він наголосив, що "у цьому питанні ми розраховуємо не лише на наші власні сили, а й на допомогу міжнародних партнерів, у першу чергу Місії ВООЗ з протезування, адже йдеться про комплексне розвʼязання питання".
 
Пріоритетами МОЗ є затвердження маршруту пацієнта, який потребує послуг з протезування та реабілітації.
 
Своєю чергою, Місія ВООЗ з підсилення швидкого доступу до протезування та ортезування працює над детальним оцінюванням стану надання відповідних послуг в Україні, зокрема перевіряє забезпеченість засобами мобільності.
 
Окрім того, фахівці ВООЗ працюють над розробкою стратегії реагування на надзвичайні ситуації щодо протезування-ортезування, надають технічну підтримку фахівцям МОЗ та Міністерства соціальної політики.
 
У МОЗ нагадали, що уряд ухвалив зміни до постанови №410, відповідно до яких до Програми медичних гарантій включили нові пакети послуг. Зміни спрямовані на розвиток комплексного підходу до реабілітації, коли мультидисциплінарна команда фахівців працюватиме з пацієнтом протягом щонайменше трьох годин щодня. Постановою передбачено підвищення тарифу на реабілітацію у стаціонарних умовах фактично втричі – до 33 000 грн.
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2022 09:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Скасувати заборону на куріння в громадських місцях намагалися кілька "слуг народу". 5 країн, які би покарали їх найсуворішим чином

Скасувати заборону на куріння в громадських місцях намагалися кілька "слуг народу". 5 країн, які би покарали їх найсуворішим чином

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом

Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган

У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган1

У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19

У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19

Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Арт - терапія

Арт - терапія

Чому так важливо медитувати?

Чому так важливо медитувати?

Як вриватись у життя після ізоляції

Як вриватись у життя після ізоляції

Як уникнути скандал під час карантину

Як уникнути скандал під час карантину

Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

Дві тисячі медиків інфіковані коронавірусом. Чому медична система не може захистити своїх?

Дві тисячі медиків інфіковані коронавірусом. Чому медична система не може захистити своїх?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.