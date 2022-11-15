На допомогу ВООЗ у розвитку системи протезування в Україні розраховує МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я обговорили питання розвитку системи протезування та ортезування в Україні.

Про це йшлося під час наради першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди із керівником Бюро ВООЗ в Україні доктором Ярно Хабіхтом та Місією ВООЗ з підсилення швидкого доступу до протезування й ортезування в Україні, повідомляє МОЗ.

Зазначається, що основна мета заходу – комплексний розвиток системи протезування, що буде доступна всім пацієнтам, які цього потребують.

"російське вторгнення прямо впливає на кількість людей, які потребують протезування. Їхня кількість збільшується кожного дня, тому ми маємо швидко та якісно розвивати систему протезування та ортезування в Україні", – зазначив Комаріда.

Він наголосив, що "у цьому питанні ми розраховуємо не лише на наші власні сили, а й на допомогу міжнародних партнерів, у першу чергу Місії ВООЗ з протезування, адже йдеться про комплексне розвʼязання питання".

Пріоритетами МОЗ є затвердження маршруту пацієнта, який потребує послуг з протезування та реабілітації.

Своєю чергою, Місія ВООЗ з підсилення швидкого доступу до протезування та ортезування працює над детальним оцінюванням стану надання відповідних послуг в Україні, зокрема перевіряє забезпеченість засобами мобільності.

Окрім того, фахівці ВООЗ працюють над розробкою стратегії реагування на надзвичайні ситуації щодо протезування-ортезування, надають технічну підтримку фахівцям МОЗ та Міністерства соціальної політики.

У МОЗ нагадали, що уряд ухвалив зміни до постанови №410, відповідно до яких до Програми медичних гарантій включили нові пакети послуг. Зміни спрямовані на розвиток комплексного підходу до реабілітації, коли мультидисциплінарна команда фахівців працюватиме з пацієнтом протягом щонайменше трьох годин щодня. Постановою передбачено підвищення тарифу на реабілітацію у стаціонарних умовах фактично втричі – до 33 000 грн.