На дороги обіцяють виділити 300 мільярдів

Гройсман запевнив, що за 5 років всі обласні центри будуть з'єднані дорогами хорошої якості

В найближчі 5 років на ремонт і будівництво українських доріг буде виділено 300 мільярдів гривень.

"Ми будемо зменшувати ямковий ремонт доріг і робити капітальний ремонт. Це пріоритет уряду", - прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав у своєму Twitter.

Прем’єр запевнив, що за 5 років всі обласні центри будуть з'єднані дорогами хорошої якості.

"Будуть робитися не тільки державні, але і місцеві дороги. За 5 років ми виділимо на дороги 300 млрд гривень", - додав він.

Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.