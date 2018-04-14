На дороги обіцяють виділити 300 мільярдів
"Ми будемо зменшувати ямковий ремонт доріг і робити капітальний ремонт. Це пріоритет уряду", - прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав у своєму Twitter.
Прем’єр запевнив, що за 5 років всі обласні центри будуть з'єднані дорогами хорошої якості.
"Будуть робитися не тільки державні, але і місцеві дороги. За 5 років ми виділимо на дороги 300 млрд гривень", - додав він.
Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.
Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.
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