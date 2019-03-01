На Драгобраті двоє туристів випали з підйомника
"Сідаємо на крісельний підйомник "Вершина", опускаємо ту залізяку, на яку ставлять лижі і борд (поняття не маю, як вона називається), проїжджаємо метрів 15-20, і тут ця сама залізяка виривається з кріплень і летить вниз. Разом з нами. Точніше, ми падаємо з підйомника разом з нею", - повідомила одна із постраждалих Ганна Самородова на своїй сторінці у Facebook.
Фото: facebook.com/anny.samorodova
За її словами, після початку підйому кріплення обвалилося і вона разом зі своїм супутником упали вниз.
Висота була не велика і ніхто серйозних травм не отримав. Після інциденту підйомник продовжив роботу, а постраждалим запропонували компенсацію у вигляді додаткових ski-pass (електронний пропуск на підйомник).
Також, закарпатські рятувальники розшукали 27-річну жительку Києва, яка заблукала, катаючись на лижах.
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