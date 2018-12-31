НОВИНИЗакарпатські рятувальники розшукали 27-річну жительку Києва, яка заблукала, катаючись на лижах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Драгобраті знайшли туристку з Києва, що заблукала
Закарпатські рятувальники відшукали у горах заблукалу туристку
Фото: EPA
Повідомлення надійшло до рятувальників 30 грудня о 14:35. "Катаючись на лижах у незнайомій місцевості, жінка втратила орієнтир і заблукала", - повідомляє прес-служба ДСНС
Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили п'ятьох рятувальників із селища Ясіня. О 23:40 туристку знайшли в районі полонини Крачунеска (напрямок села Чорна Тиса). Її супроводжували до тимчасового місця проживання на курорті "Драгобрат".
Стан молодої жінки було задовільний, медичної допомоги вона не потребувала
Нагадаємо, у селі Яблуниця Івано-Франковської області в ніч на 23 грудня близько 3 години спалахнула пожежа в місцевому готелі "Простоквашино", в результаті якої загинула одна людина.
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