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На Драгобраті знайшли туристку з Києва, що заблукала

Закарпатські рятувальники відшукали у горах заблукалу туристку
Закарпатські рятувальники розшукали 27-річну жительку Києва, яка заблукала, катаючись на лижах.
На Драгобраті знайшли туристку з Києва, що заблукала Фото: EPA

Повідомлення надійшло до рятувальників 30 грудня о 14:35. "Катаючись на лижах у незнайомій місцевості, жінка втратила орієнтир і заблукала", - повідомляє прес-служба ДСНС

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили п'ятьох рятувальників із селища Ясіня. О 23:40 туристку знайшли в районі полонини Крачунеска (напрямок села Чорна Тиса). Її супроводжували до тимчасового місця проживання на курорті "Драгобрат".

Стан молодої жінки було задовільний, медичної допомоги вона не потребувала

Нагадаємо, у селі Яблуниця Івано-Франковської області в ніч на 23 грудня близько 3 години спалахнула пожежа в місцевому готелі "Простоквашино", в результаті якої загинула одна людина.

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31 12 2018 13:25
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