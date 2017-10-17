На двох арсеналах Міноборони знайшли порушення зберігання боєприпасів

За недбале ставлення до військової служби щодо трьох військових службових осіб кладено протокол про адміністративне правопорушення

Військова прокуратура виявила порушення при зберіганні боєприпасів на арсеналах Міністерства оборони в населених пунктах Дубіївка та Розсішки Черкаської області.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом диверсії на території 48 Арсеналу у м. Калинівка Вінницької області, військова прокуратура Черкаського гарнізону вивчала стан дотримання законності при зберіганні боєприпасів, облаштуванні (утриманні) відповідних споруд і сховищ у місцях дислокації військових арсеналів у Черкаській області, повідомляє прес-служби військової прокуратури Центрального регіону.

Під час виїзду у військові арсенали, які дислоковані в населених пунктах Дубіївка та Розсішки Черкаської області, було зафіксовано порушення вимог керівних документів стосовно організації зберігання та розміщення боєприпасів, стану виконання заходів протипожежної безпеки.

За недбале ставлення до військової служби щодо трьох військових службових осіб керівництва зазначених арсеналів, на кожного окремо було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення та направлено на розгляд до суду.

Також військова прокуратура Черкаського гарнізону встановила факт укладення договору між військовим арсеналом у Дубіївці та підприємцем щодо проведення капітального ремонту дахів і покрівлі сховищ на технічній території частини, тощо.

В подальшому зазначені роботи виконувала не комерційна структура, а особовий склад і працівники Збройних Сил України, залучалася техніка військової частини. Таким чином, військові посадові особи здійснили розтрату бюджетних коштів на суму понад 60 тисяч гривень, виділених за програмою живучості баз, складів та арсеналів.

За вказаним фактом 13.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального Кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.