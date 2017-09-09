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На дитячому майданчику в Києві стріляли: поранено жінку

Між двома жінками виник конфлікт, під час якого одна з них дістала пістолет і вистрілила в іншу
На бульварі Кольцова в Києві на дитячому майданчику стався конфлікт зі стріляниною. Одну жінку госпіталізували з пораненням.
На дитячому майданчику в Києві стріляли: поранено жінку Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

За інформацією Відділу комунікації поліції Києва, повідомлення про стрілянину на бульварі Кольцова правоохоронці отримали о 18:15.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, з'ясувала: між жінками виник конфлікт, під час якого одна із них дістала пістолет, попередньо – пневматичний, і вистрілила в іншу.

У потерпілої, зі слів лікарів, сліпе поранення стегна, її доставили в лікарню.

Жінку, яка стріляла, затримали перехожі і передали поліції. У зловмисниці, ймовірно, проблеми із психічним здоров'ям, тож її також доставили до медичного закладу.

На місці працюють поліцейські, проводять огляд та спілкуються зі слідчими. Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.

 

Нагадаємо, вчора в Києві сталася стрілянина, двоє людей постраждали.

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09 09 2017 23:40
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