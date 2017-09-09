На дитячому майданчику в Києві стріляли: поранено жінку
За інформацією Відділу комунікації поліції Києва, повідомлення про стрілянину на бульварі Кольцова правоохоронці отримали о 18:15.
Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, з'ясувала: між жінками виник конфлікт, під час якого одна із них дістала пістолет, попередньо – пневматичний, і вистрілила в іншу.
У потерпілої, зі слів лікарів, сліпе поранення стегна, її доставили в лікарню.
Жінку, яка стріляла, затримали перехожі і передали поліції. У зловмисниці, ймовірно, проблеми із психічним здоров'ям, тож її також доставили до медичного закладу.
На місці працюють поліцейські, проводять огляд та спілкуються зі слідчими. Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.
Нагадаємо, вчора в Києві сталася стрілянина, двоє людей постраждали.
Військовослужбовці на Харківщині обстріляли літак, який порушив правила безпеки під час польотів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа