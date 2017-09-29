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На Ельбрусі знайшли тіла трьох українців, які зникли у 2004 році

Тіла загиблих витанули з-під шару криги і снігу через спекотну погоду
У період 15-19 вересня російські рятувальники знайшли на Ельбрусі тіла шістьох альпіністів, які загинули в різний час.
На Ельбрусі знайшли тіла трьох українців, які зникли у 2004 році Фото: planb.ua

"Наші хлопці робили обльоти Ельбрусу на вертольоті і виявили в різних місцях тіла шістьох альпіністів. Тіла трьох з них знайшли на висоті 5500 метрів у районі західної вершини гори", - цитувало 19 вересня агентство "РИА Новости" керівника Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії Абдуллаха Гулієва.

"Тіла загиблих витанули з-під шару криги і снігу через спекотну погоду, яка спостерігалася в горах у серпні і вересні", - говорив Гулієв.

Як виявилося, серед знайдених альпіністів було троє українців - мешканці Хмельницького Юрій Юхимчук і Геннадій Герасименко, а також житель Вінниці Віталій Сидорчук.

За інформацією центру туризму Хмельницької області, група українських туристів зникла в горах Кавказу ще в лютому 2004 року. Її учасники мали досвід гірських походів. Поїздка в Приельбрусся була тренувальною перед сходженням на Тянь-Шань.

Зараз збирають гроші на повернення останків загиблих в Україну.

Нагадаємо, що через дощі в двох кілометрах від населеного пункту Ельбрус (Російська Федерація) зі схилу ущелини Адил-Су зійшов сель на федеральну трасу А-158, пошкодивши вісім ділянок дорожнього полотна та газопровід.

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29 09 2017 14:30
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