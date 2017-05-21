На Евересті обвалився щабель Гілларі

Як тепер долати цю перешкоду, мандрівники не знають

Одна з найвідоміших точок маршруту підйому на Еверест - майже вертикальний схил, що отримав назву "щабель Гілларі", - обвалилася.

Це робить підкорення найвищої гори світу ще більш небезпечним, повідомляє ВВС.

Названий на честь керівника першої експедиції, яка підкорила вершину, – новозеландця Едмунда Гілларі – 13-метровий схил представляв собою гребінь зі снігу та льоду, який спортсменам необхідно було долати по одному.

Обвал породи міг спричинити руйнівний землетрус ще в квітні 2015 року в Непалі, під час якого загинуло понад 8 тис. осіб, а підземні поштовхи зумовили зсуви та сходження лавин. Сама Джомолунгма тоді посунулася на три сантиметри.

"Не знаю, що потрібно буде робити, коли снігового покриву не буде, оскільки зараз там лежать величезні камені, з якими буде дуже непросто впоратися", – зазначив британський альпініст Тім Моуздейл.

За словами підкорювача гір, минулого року він не зміг перевірити стан схилу, оскільки той був засипаний щільним шаром снігу, проте цього року він побачив лише уламки каменів на його місці.

Яким чином тепер буде організовано порядок подолання цієї перешкоди, мандрівники не знають.

"В абсолютно ясний день не має значення, чи затрималися ви на півтори-дві години біля щабля Гілларі, що зовсім поблизу від вершини. Проте якщо погода змінюється, це питання життя і смерті", – розповів ВВС ще п'ять років тому ветеран альпінізму сер Кріс Бонінгтон.

Нагадаємо, на острові Гоцо (Мальта) після штормів обвалилася 28-метрова скельна арка, відома як "Лазурне вікно", що належала до об'єктів всесвітньої спадщини UNESCO.

На Евересті під час акліматизації загинув відомий швейцарський альпініст-рекордсмен Улі Штек.

85-річний непалець помер у базовому таборі гори Еверест, намагаючись встановити рекорд.