На Евересті загинув швейцарський альпініст-рекордсмен Улі Штек

Він мав прізвисько "швейцарська машина" через свою надзвичайну швидкість під час підкорення вершин

На Евересті під час акліматизації загинув відомий швейцарський альпініст-рекордсмен Улі Штек.

Улі Штек збирався піднятися на вершину гори за іншим маршрутом і без кисневого балона.

У Федерації альпінізму Непалу повідомили, що Штек, ймовірно, послизнувся, повідомляє BBC.

Його тіло знайшли на Евересті, після чого на гелікоптері доставили у столицю Непалу Катманду.

У середу альпініст написав на своїй сторінці Facebook, що протягом дня він піднявся на 7 тисяч метрів від базового табору і повернувся назад, бо вважав, що "активна акліматизація" - кращий спосіб звикання до великій висоті.

У 2012 році Штек вже піднімався на Еверест без кисневого балона, а в 2015 році він протягом 62 днів підкорив всі 82 альпійські вершини, вищі за 4 тисячі метрів.

Улі Штек встановив кілька рекордів у надшвидкому одиночному підйомі за класичним маршрутами.

Нагадаємо, що в італійських Альпах у провінції Валле-д'Аоста на кордоні з Францією через обвал криги загинули щонайменше четверо альпіністів.