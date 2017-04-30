На Евересті загинув швейцарський альпініст-рекордсмен Улі Штек
Улі Штек збирався піднятися на вершину гори за іншим маршрутом і без кисневого балона.
У Федерації альпінізму Непалу повідомили, що Штек, ймовірно, послизнувся, повідомляє BBC.
Його тіло знайшли на Евересті, після чого на гелікоптері доставили у столицю Непалу Катманду.
У середу альпініст написав на своїй сторінці Facebook, що протягом дня він піднявся на 7 тисяч метрів від базового табору і повернувся назад, бо вважав, що "активна акліматизація" - кращий спосіб звикання до великій висоті.
У 2012 році Штек вже піднімався на Еверест без кисневого балона, а в 2015 році він протягом 62 днів підкорив всі 82 альпійські вершини, вищі за 4 тисячі метрів.
Улі Штек встановив кілька рекордів у надшвидкому одиночному підйомі за класичним маршрутами.
Нагадаємо, що в італійських Альпах у провінції Валле-д'Аоста на кордоні з Францією через обвал криги загинули щонайменше четверо альпіністів.
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