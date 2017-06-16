CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧлени франко-непальскої експедиції в травні зібрали на схилах Евересту більше п'яти тонн сміття - газових балонів, наметів, консервних банок і пластика.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Евересті зібрали п'ять тонн сміття
"Генеральне прибирання" тривало 38 днів
Фото: з вільних джерел
"Четверо французів і 15 непальців проводили "генеральне прибирання" 38 днів. Зібрані відходи спустили на яках", - повідомляє RFI із засланням на AFP.
Відходи (газові балони, консервні банки, інші металеві предмети), що переробляються, відправили до Катманду на вертольоті і вантажівці. Інше сміття (мотузки, пластик, намети, папір) звезли в селище Намче-Базар, де його спалять.
Фото:AFP
Таким чином французькі активісти хотіли привернути увагу до відсутності в Непалі - країні з 30-мільйонним населенням - системи переробки відходів.
Нагадаємо, у столиці Шрі-Ланки Коломбо 91-метрова гора сміття загорілася і обрушилася щонайменше на 40 жителів.
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16 06 2017 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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