На Евересті зібрали п'ять тонн сміття

Члени франко-непальскої експедиції в травні зібрали на схилах Евересту більше п'яти тонн сміття - газових балонів, наметів, консервних банок і пластика.

"Четверо французів і 15 непальців проводили "генеральне прибирання" 38 днів. Зібрані відходи спустили на яках", - повідомляє RFI із засланням на AFP.

Відходи (газові балони, консервні банки, інші металеві предмети), що переробляються, відправили до Катманду на вертольоті і вантажівці. Інше сміття (мотузки, пластик, намети, папір) звезли в селище Намче-Базар, де його спалять.



Фото:AFP

Таким чином французькі активісти хотіли привернути увагу до відсутності в Непалі - країні з 30-мільйонним населенням - системи переробки відходів.

Нагадаємо, у столиці Шрі-Ланки Коломбо 91-метрова гора сміття загорілася і обрушилася щонайменше на 40 жителів.