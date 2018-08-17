На Фарерах масово забили дельфінів, - ФОТО (+18)

М'ясо гринд (чорних дельфінів) та їхній жир - джерело їжі для 50 тисяч фарерців протягом зими

22-річний студент Кембриджського університету Алістер Уорд сфотографував традиційний "забій китів" мешканцями в бухті Сандавагур (Фарерські острови).

Фотографії з Фарерських островів показують, як море стало червоним від крові десятків чорних дельфінів, вбитих мешканцями островів під час підготовки до суворої зими, передає ВВС.

Попередження. У статті є фотографії, які можуть вас засмутити!

М'ясо гринд (чорних дельфінів) та їхній жир - джерело їжі для 50 тисяч фарерців протягом зими.

Місцеві мешканці полюють таким чином на дельфінів щороку протягом століть, але жахливі фотографії щоразу шокують іноземців.

Студент Алістер Уорд зазначив, що був приголомшений кількістю гринд у затоці.

"Вони загнали їх до бухти, тикаючи веслами. Коли дельфінів підігнали досить близько, ціле містечко кинулося на них і почало різати. Навіть діти підключилися, натягували мотузки і стрибали на туші", - розповів студент Triangle News.

"Ми просто сиділи там, немов втратили дар мови, певною мірою засмучені, але не могли ворухнутися", - додав він.

Мешканці островів вважають китобійний промисел діяльністю громади, доступною для всіх. За їхніми словами, вона регулюється національними законами та організована так, аби кити страждали найменше.

Фарерці стверджують, що їхній китобійний промисел стійкий - убивають 800 гринд на рік з популяції, що налічує близько 100 тисяч китів навколо Фарерських островів.

Проте Алістер Уорд сказав, що його приголомшили методи вбивства гринд.



Усі фото: ALASTAIR WARD / TRIANGLE NEWS

"Вереск дельфінів був жахливий. Вони прив'язали гачки до мотузок, закріпили їх в дихальних отворах тварин, щоб витягти їх, а потім різали гринд ножами. Дельфіни померли не в гуманний спосіб", - вважає студент.

Нагадаємо, що понад 130 дельфінів-гринд викинулися на берег затоки Хемелін на південно-західному узбережжі Австралії.