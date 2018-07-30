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На фасаді мерії Парижа вивісили фото Олега Сенцова

Звільнити українського режисера закликала й очільниця міста
Паризька мерія вивісила на фасаді будівлі фото українського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії.
На фасаді мерії Парижа вивісили фото Олега Сенцова Фото: twitter.com/Anne_Hidalgo

"Повністю підтримуємо Олега Сенцова, українського кінематографіста, якого чотири роки тримають у Росії. Ми сподівалися на його свободу, а тепер боїмося за його життя. Ми сподіваємося на справедливість. Для нього справедливість означає свободу", – заявив заступник мера Парижа Патрік Клугман.

Він додав, що мобілізація всіх небайдужих для допомоги Сенцову має першочергове значення.

Звільнити українського режисера закликала й очільниця Парижа Анн Ідальго.


Фото: twitter.com/PKlugman


Фото: twitter.com/PKlugman


Фото: twitter.com/PKlugman


Фото: twitter.com/PKlugman

Нагадаємо, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

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30 07 2018 21:30
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