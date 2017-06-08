На фестивалі "Бандерштат" скасували презентацію книги про радянські репресії через погрози

"До організаторів прийшли "свободівці" й попередили, що зірвуть мій виступ"

Організатори фестивалю "Бандерштат" у Луцьку скасували презентацію книги "Розстрільний календар" Олени Герасим'юк через погрози, що надійшли.

"Мені повідомили, що до організаторів прийшли "свободівці" і попередили, що зірвуть мій виступ. Організатори ухвалили рішення убезпечити людей від нападів і скасувати подію", - написала Герасим'юк у фейсбуці.

Книга Герасим'юк описує хроніку політичних репресій у Радянській Україні протягом 70-річної історії СРСР. Проект "Розстрільний календар" виріс у друковане видання з однойменної групи у фейсбуці, де Герасим'юк з однодумцями публікувала короткі історії про представників української інтелігенції, зарахованих радянським режимом до злочинців.