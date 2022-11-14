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На фестивалі документального кіно у США показали фільм про звірства рф в Україні

Стрічку американського режисера Євгена Афінеєвського "Свобода у вогні: боротьба України за свободу" було показано в престижному кінотеатрі на Мангеттені SVA Theatre, який зібрав велику глядацьку авдиторію.
На фестивалі документального кіно у США показали фільм про звірства рф в Україні Фото: УНН
На найбільшому американському фестивалі документальних фільмів Doc NYC у неділю демонстрували стрічку американського режисера Євгена Афінеєвського "Свобода у вогні: боротьба України за свободу".
 

Про це повідомляє Укрінформ.

Фільм було показано в престижному кінотеатрі на Мангеттені SVA Theatre, який зібрав велику глядацьку авдиторію. Майже двогодинну стрічку презентували Афінеєвський та захисник Азовсталі Дмитро Козацький, чиє відео використано в епізодах про оборону Маріуполя.

У фільмі у формі інтерв’ю з людьми, які пережили окупацію, з військовими та журналістами на тлі кадрів, знятих у Ірпені, Бучі, Бородянці, Маріуполі, Києві, Харкові, показано звірства російських окупаційних військ та героїчний спротив українського народу.

Автор також робить екскурс у минуле – до Революції гідності, російської окупації Криму та частини Донбасу, показуючи причини ненависті кремлівської верхівки до України, яка стала на демократичний шлях розвитку.

Як пояснив Афінеєвський, фільм призначений передусім для глядачів за межами України, хоча, за його словами, також має бути показаний по українському телебаченню.

"Головне, щоб весь світ ще більше згуртувався навколо України. Протягом восьми років на війну, по суті, не звертали уваги. І зараз ми не повинні дозволити, аби нинішня увага до України спала", – сказав він.

Режисер розповів, що працюючи над стрічкою, постійно їздив до України. У фільмі ще не поставлено крапку – він доповнюватиметься найсвіжішими подіями, "щоб люди у всьому світі бачили, що відбувається в Україні".

Афінеєвський повідомив, що наприкінці листопада кінострічка демонструватиметься в кінотеатрах Нью-Йорка.

За словами генерального консула України у Нью-Йорку Олексія Голубова, сьогодні важливо показувати "звірства російських нелюдів в Україні".

"Це має бачити широка американська публіка, аби громадяни США розуміли, проти якого планетарного зла воює Україна і чому їй потрібно допомагати. Такі престижні кінофестивалі, яким є Doc NYC, допомагають розплющувати очі тим, хто досі вірить російській пропаганді або ставиться до війни як до статистики", – сказав він.

Doc NYC – щорічний фестиваль документального кіно у Нью-Йорку. Проходить у листопаді в кількох кінотеатрах на Мангеттені. Цьогоріч – з 9 по 27 листопада.

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14 11 2022 10:28
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