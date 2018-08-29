На фестивалі у Філіппінах вибухнула бобма: двоє людей загинули, 37 поранені

На місцевому вуличному фестивалі на півдні Філіппін вибухнула бомба: загинули двоє людей, серед яких дитина, ще 37 отримали поранення.

"Вибух стався перед яткою з одягом вздовж шосе в Ісулані провінції Султан-Кударат, де проходив фестиваль", — повідомляє Reuters.

Наразі жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність.

Провінція десятиліттями зазнавала маоїстських і сепаратистських повстань, які спричинили бандитизм та вплив "Ісламської держави".