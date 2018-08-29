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На фестивалі у Філіппінах вибухнула бобма: двоє людей загинули, 37 поранені

Вибухнула саморобна бомба, захована під мотоциклом
На місцевому вуличному фестивалі на півдні Філіппін вибухнула бомба: загинули двоє людей, серед яких дитина, ще 37 отримали поранення.
На фестивалі у Філіппінах вибухнула бобма: двоє людей загинули, 37 поранені Фото: EPA/UPG

"Вибух стався перед яткою з одягом вздовж шосе в Ісулані провінції Султан-Кударат, де проходив фестиваль", — повідомляє Reuters.

Наразі жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність. 

Провінція десятиліттями зазнавала маоїстських і сепаратистських повстань, які спричинили бандитизм та вплив "Ісламської держави".

Нагадаємо, що в Китаї в провінції Сичуань в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення.

 

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29 08 2018 09:27
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