CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа місцевому вуличному фестивалі на півдні Філіппін вибухнула бомба: загинули двоє людей, серед яких дитина, ще 37 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На фестивалі у Філіппінах вибухнула бобма: двоє людей загинули, 37 поранені
Вибухнула саморобна бомба, захована під мотоциклом
Фото: EPA/UPG
"Вибух стався перед яткою з одягом вздовж шосе в Ісулані провінції Султан-Кударат, де проходив фестиваль", — повідомляє Reuters.
Наразі жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність.
Провінція десятиліттями зазнавала маоїстських і сепаратистських повстань, які спричинили бандитизм та вплив "Ісламської держави".
Нагадаємо, що в Китаї в провінції Сичуань в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення.
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29 08 2018 09:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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