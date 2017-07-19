На Філіппінах атакували охоронців президента Дутерте
Напад здійснили "маоїстські повстанці", які були замасковані під військових.
Напад на елітарну групу безпеки президента стався в провінції Північна Котабато, на острові Мінданао. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих військових.
За даним філіппінських військових, президента Родріго Дутерте не було на місці зіткнення повстанців і його охоронців.
Повідомляється також, що один з правоохоронців під час нападу загинув.
Інцидент стався на наступний день після того, як Дутерте попросив Конгрес Філліпін продовжити військове положення в Мінданао до кінця року.
Нагадаємо, минулого місяця бойовики, пов'язані з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", увірвалися в будівлю школи в південній частині Філіппін. Сталося це на південному острові Мінданао, де філіппінська армія намагається вибити з міста Мараві екстремістів з "Маутен".
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