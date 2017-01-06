На Філіппінах авіація помилково завдала удару по своїх: 10 осіб загинули
"Група військових потрапила під наш власний повітряний удар. Ми втратили людей, десятеро загинули, восьмеро поранені", - йдеться в заяві міністра оборони Делфіна Лорензани, повідомляє російська служба ВВС.
Місцева влада пообіцяла розслідувати причини інциденту.
Варто відзначити, що в Мараві вже понад тиждень тривають сутички військових і бойовиків, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава". Бої, жертвами яких стали понад 100 осіб, почалися після спроби затримати місцевого лідера ісламістів. Минулого тижня президент Родріго Дутерте ввів військовий стан на острові Мінданао, де розташоване Мараві.
23 травня філіппінські служби безпеки спробували заарештувати Існілона Хапілона - бойовика, який входить в американський список найбільш розшукуваних терористів. Десятки бойовиків вчинили опір, а потім захопили райони міста з населенням 200 тис. осіб і взяли заручників.
З тих пір філіппінська армія, в тому числі за допомогою авіаударів, намагається витіснити ісламістів з міста.
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