CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Філіппінах пасажирський автобус зірвався в ущелину в гірському селищі на півночі країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Філіппінах автобус зірвався в ущелину: загинули 26 осіб
Частину пасажирів рятувальники змогли витягнути з ущелини
Фото: YouScoop
У результаті ДТП загинуло 26 осіб, 21 чоловік був травмований, повідомляє AP з посиланням на офіційні особи повідомляє
Решту пасажирів рятувальники змогли були витягти з ущелини, спустившись вниз по мотузках.
Isang bus ang naaksidente sa Carranglan, Nueva Ecija. Aabot sa 24 na tao ang namatay. Kuha ni YouScooper Clyo Sadaba pic.twitter.com/9daZcSMBDh— YouScoop (@YouScoop) 18 квітня 2017 р.
Начальник поліції Карранглана Роберт де Гузман заявив, що автобус з північної провінції Ісабела відправився в Илокос-Сур, всього в автобусі було 60 пасажирів.
Нагадаємо, що на західному шосе в Ізраїлі пасажирський автобус зірвався із 70-метрового обриву.
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