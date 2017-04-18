На Філіппінах автобус зірвався в ущелину: загинули 26 осіб Частину пасажирів рятувальники змогли витягнути з ущелини

На Філіппінах пасажирський автобус зірвався в ущелину в гірському селищі на півночі країни.

Фото: YouScoop

У результаті ДТП загинуло 26 осіб, 21 чоловік був травмований, повідомляє AP з посиланням на офіційні особи повідомляє Решту пасажирів рятувальники змогли були витягти з ущелини, спустившись вниз по мотузках. Isang bus ang naaksidente sa Carranglan, Nueva Ecija. Aabot sa 24 na tao ang namatay. Kuha ni YouScooper Clyo Sadaba pic.twitter.com/9daZcSMBDh — YouScoop (@YouScoop) 18 квітня 2017 р. Начальник поліції Карранглана Роберт де Гузман заявив, що автобус з північної провінції Ісабела відправився в Илокос-Сур, всього в автобусі було 60 пасажирів. Нагадаємо, що на західному шосе в Ізраїлі пасажирський автобус зірвався із 70-метрового обриву.

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