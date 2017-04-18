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На Філіппінах автобус зірвався в ущелину: загинули 26 осіб

Частину пасажирів рятувальники змогли витягнути з ущелини
На Філіппінах пасажирський автобус зірвався в ущелину в гірському селищі на півночі країни.
На Філіппінах автобус зірвався в ущелину: загинули 26 осіб Фото: YouScoop

У результаті ДТП загинуло 26 осіб, 21 чоловік був травмований, повідомляє AP з посиланням на офіційні особи повідомляє

Решту пасажирів рятувальники змогли були витягти з ущелини, спустившись вниз по мотузках.

 

Начальник поліції Карранглана Роберт де Гузман заявив, що автобус з північної провінції Ісабела відправився в Илокос-Сур, всього в автобусі було 60 пасажирів.

Нагадаємо, що на західному шосе в Ізраїлі пасажирський автобус зірвався із 70-метрового обриву.
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18 04 2017 15:40
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