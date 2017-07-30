Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Філіппінах мера одного з міст застрелила поліція через наркотики

Зокрема в перестрілці загинули його шість родичів і охоронців
У неділю, 30 липня, на Філіппінах під час поліцейської облави був убитий мер міста Озаміс Рейнальдо Пароджіног і ще шість осіб, які чинили опір арешту.
На Філіппінах мера одного з міст застрелила поліція через наркотики Фото: gmanetwork.com

Президент Філіппін Родріго Дутерте назвав мера Озаміса одним з політиків, пов'язаних з нелегальними поставками наркотиків. Так, поліція, отримавши ордери, збиралася заарештувати мера в його будинку разом з його дочкою, яка є віце-мером, і ще чотирма чиновниками міста Озаміс.

При спробі затримання підозрювані відкрили вогонь по поліцейських. Про це повідомляє Associated Press.

За даними поліції, в перестрілці загинув Породжіног і його шість родичів і охоронців. Дружина мера була убита, а дочка - заарештована співробітниками поліції.

"Рейнальдо Пароджіног зіткнувся із звинуваченнями в корупції, проте він заперечував будь-які зв'язки з незаконними наркотиками", - йдеться в повідомленні.

Він став третім мером, якого вбили при переслідуванні президентом Родріго Дутерте, під час правління якого було вбито понад три тисячі осіб в перестрілках з поліцією.

Нагадаємо, президент Філіппін Родріго Дутерте погрожує у разі погіршення ситуації з наркотиками ввести воєнний стан.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2017 16:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.