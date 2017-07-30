На Філіппінах мера одного з міст застрелила поліція через наркотики

Зокрема в перестрілці загинули його шість родичів і охоронців

У неділю, 30 липня, на Філіппінах під час поліцейської облави був убитий мер міста Озаміс Рейнальдо Пароджіног і ще шість осіб, які чинили опір арешту.

Президент Філіппін Родріго Дутерте назвав мера Озаміса одним з політиків, пов'язаних з нелегальними поставками наркотиків. Так, поліція, отримавши ордери, збиралася заарештувати мера в його будинку разом з його дочкою, яка є віце-мером, і ще чотирма чиновниками міста Озаміс.

При спробі затримання підозрювані відкрили вогонь по поліцейських. Про це повідомляє Associated Press.

За даними поліції, в перестрілці загинув Породжіног і його шість родичів і охоронців. Дружина мера була убита, а дочка - заарештована співробітниками поліції.

"Рейнальдо Пароджіног зіткнувся із звинуваченнями в корупції, проте він заперечував будь-які зв'язки з незаконними наркотиками", - йдеться в повідомленні.

Він став третім мером, якого вбили при переслідуванні президентом Родріго Дутерте, під час правління якого було вбито понад три тисячі осіб в перестрілках з поліцією.

Нагадаємо, президент Філіппін Родріго Дутерте погрожує у разі погіршення ситуації з наркотиками ввести воєнний стан.