На Філіппінах мера одного з міст застрелила поліція через наркотики
Президент Філіппін Родріго Дутерте назвав мера Озаміса одним з політиків, пов'язаних з нелегальними поставками наркотиків. Так, поліція, отримавши ордери, збиралася заарештувати мера в його будинку разом з його дочкою, яка є віце-мером, і ще чотирма чиновниками міста Озаміс.
При спробі затримання підозрювані відкрили вогонь по поліцейських. Про це повідомляє Associated Press.
За даними поліції, в перестрілці загинув Породжіног і його шість родичів і охоронців. Дружина мера була убита, а дочка - заарештована співробітниками поліції.
"Рейнальдо Пароджіног зіткнувся із звинуваченнями в корупції, проте він заперечував будь-які зв'язки з незаконними наркотиками", - йдеться в повідомленні.
Він став третім мером, якого вбили при переслідуванні президентом Родріго Дутерте, під час правління якого було вбито понад три тисячі осіб в перестрілках з поліцією.
Нагадаємо, президент Філіппін Родріго Дутерте погрожує у разі погіршення ситуації з наркотиками ввести воєнний стан.
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