На Філіппінах снайпер застрелив мера під час урочистостей

Халілі помер у лікарні менше, ніж за годину після інциденту

На Філіппінах у місті Танаван під час урочистого заходу невідомий снайпер застрелив мера Антоніо Халілі.

Мера убили пострілом у груди під час церемонії підняття прапора вранці 2 липня, повідомляє CNN з посиланням на поліцію.

Убивство зафіксували очевидці. На відео видно, як Халілі стоїть разом з іншими державними службовцями, оскільки піднімають прапор, звучить національний гімн. Потім камера знімає іншу групу людей. У цей час чути постріл і крики.

Зазначається, що Халілі помер у лікарні менше, ніж за годину після інциденту.

За словами держслужбовця Джеррі Ларесма, Халілі отримував погрози через його боротьбу з криміналом (зокрема з наркоторговцями).