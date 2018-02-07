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На Філіппінах снайпер застрелив мера під час урочистостей

Халілі помер у лікарні менше, ніж за годину після інциденту
На Філіппінах у місті Танаван під час урочистого заходу невідомий снайпер застрелив мера Антоніо Халілі.
На Філіппінах снайпер застрелив мера під час урочистостей Антоніо Халілі. Фото: edition.cnn.com

Мера убили пострілом у груди під час церемонії підняття прапора вранці 2 липня, повідомляє CNN з посиланням на поліцію.

Убивство зафіксували очевидці. На відео видно, як Халілі стоїть разом з іншими державними службовцями, оскільки піднімають прапор, звучить національний гімн. Потім камера знімає іншу групу людей. У цей час чути постріл і крики.

Зазначається, що Халілі помер у лікарні менше, ніж за годину після інциденту.

За словами держслужбовця Джеррі Ларесма, Халілі отримував погрози через його боротьбу з криміналом (зокрема з наркоторговцями).

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02 07 2018 16:19
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