На Філіппінах сталося виверження вулкана "Майон"
Фонтани лави над кратером досягали 700 метрів у висоту, а стовпи попелу піднялися на 3 км. У містах провінцій Албай і Камарінес-Сур відзначався пеплопад, настільки сильний, що видимість місцями була нульовою. За словами очевидців, здавалося, ніби в полудень настала ніч, повідомляє Associated Press.
З усіх поштовхів, зафіксованих сейсмологами за останні дні, цей виявився найпотужнішим.
TINGNAN: Bulkang Mayon, muling nagbuga ng lava kaninang alas-9:40 ng gabi. pic.twitter.com/TLdSZqKStn— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) 22 січня 2018 р.
Місцева влада підняла рівень небезпеки до четвертого (з п'яти можливих); це означає, що в найближчі дні може відбутися ще більш потужне виверження. Зона евакуації розширилася до 8 км навколо вулкана, торкнувшись тисячі чоловік.
Наразі в центрах тимчасового розміщення перебуває більше 30 тисяч місцевих жителів. Відомостей про постраждалих в результаті виверження поки не надходило.
Всі фото: ЕРА
Нагадаємо, що майже 15 тис. жителів Філіппін залишили населені пункти, розташовані в радіусі 6-7 кілометрів поблизу вулкана "Майон", що прокинувся, у провінції Албай.
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