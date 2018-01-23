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На Філіппінах сталося виверження вулкана "Майон"

Евакуювали близько 40 тис. осіб
На Філіппінах у вівторок сталося виверження вулкана "Майон", який нещодавно прокинувся.
На Філіппінах сталося виверження вулкана "Майон" Фото: EPA

Фонтани лави над кратером досягали 700 метрів у висоту, а стовпи попелу піднялися на 3 км. У містах провінцій Албай і Камарінес-Сур відзначався пеплопад, настільки сильний, що видимість місцями була нульовою. За словами очевидців, здавалося, ніби в полудень настала ніч, повідомляє Associated Press.

З усіх поштовхів, зафіксованих сейсмологами за останні дні, цей виявився найпотужнішим.

 

Місцева влада підняла рівень небезпеки до четвертого (з п'яти можливих); це означає, що в найближчі дні може відбутися ще більш потужне виверження. Зона евакуації розширилася до 8 км навколо вулкана, торкнувшись тисячі чоловік.

Наразі в центрах тимчасового розміщення перебуває більше 30 тисяч місцевих жителів. Відомостей про постраждалих в результаті виверження поки не надходило.


Всі фото: ЕРА

Нагадаємо, що майже 15 тис. жителів Філіппін залишили населені пункти, розташовані в радіусі 6-7 кілометрів поблизу вулкана "Майон", що прокинувся, у провінції Албай.

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23 01 2018 09:36
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