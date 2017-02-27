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На Філіппінах терористи угруповання "Абу Сайяф" обезголовили заручника з Німеччини

МЗС Німеччини поки не може підтвердити автентичність відео зі стратою свого громадянина
Бойовики діючого на півдні Філіппін терористичного угруповання "Абу Сайяф" обезголовили німецького заручника Юргена Кантнера, який перебував у них в полоні.
На Філіппінах терористи угруповання "Абу Сайяф" обезголовили заручника з Німеччини Фото: presstv.ir

Вбивство заручника показано на відео, яке терористи розмістили в інтернеті. Двоє громадян Німеччини були захоплені в листопаді минулого року – це був 70-річний Юрген Кантнер і його дружина 59-річна  Сабріна. Жінка пізніше померла від отриманих ран, повідомляє Reuters.

Тіло жінки з вогнепальними пораненнями пізніше поліція знайшла на борту судна. Викравши літнього чоловіка, терористи почали вимагати за нього викуп у 30 млн песо (близько $600 тис.). Не отримавши викуп, терористи обезголовили чоловіка, знімаючи це на відео.

Міністр закордонних справ ФРН Мартін Шефер поки не може підтвердити автентичність відео зі стратою. Він зазначив, що зараз відповідні урядові служби інформацію перевіряють.

"Абу Сайяф" вважають філіппінським осередком міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда", це нечисленне, але найбільш радикально налаштоване серед діючих на архіпелазі угруповань. На його рахунку (США і Євросоюз внесли угруповання в перелік міжнародних терористичних організацій) десятки найбільших терактів на Філіппінах. Раніше низка членів, що до неї входять, присягнули на вірність ІД.

Нагадаємо, що в листопаді 2016 року на півдні Філіппін спалахнули зіткнення між урядовими військами і мусульманськими екстремістами терористичної організації "Абу Сайяф", щонайменше 14 людей загинули.

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27 02 2017 14:20
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