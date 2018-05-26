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На фінал ЛЧ до Києва прилетіли майже 25 тисяч європейських уболівальників

Організовано більше прибуло британців
На фінал Ліги чемпіонів у Києві прилетіли майже 25 тисяч уболівальників з Європи.
На фінал ЛЧ до Києва прилетіли майже 25 тисяч європейських уболівальників Фото: unian.net

Такі дані повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Київ в очікуванні! На 20:00 в Україну прибули 24 595 уболівальників з Європи. Британців організовано прибуло більше. Ліверпуль – 31 чартер, Реал – 23 чартери. Ми раді всім", – зазначив Аваков.

Нагадаємо, Київ уперше приймає фінал Ліги чемпіонів.

Як повідомляв iPress.ua, сотням фанатів "Ліверпуля", які прямували на фінал Ліги чемпіонів до Києва, скасували авіарейси.

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26 05 2018 21:57
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