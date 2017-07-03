На Фійона знайшли новий компромат
Як повідомляє Le Figaro, свіжий номер тижневика вийде в середу, 8 березня. Видання стверджує, що Фійон "не вважав за потрібне" включити ці €50 тис. в свою декларацію про доходи.
У бесіді з Le Canard enchaîné адвокат Фійона Антонін Леві заявив, що кандидат у президенти "повністю погасив" цей кредит.
Le Canard enchaîné свого часу опублікував перший компромат на Фійона, який вилився в кримінальну справу. Йдеться про інформацію, згідно з якою Фійон, будучи депутатом французького парламенту в 1998-2002 роках, нібито фіктивно працевлаштував свою дружину Пенелопу як свого помічника.
Видання тоді зазначало, що само по собі працевлаштування родичів не є злочином. Однак, як писав тижневик, ніяких результатів діяльності Пенелопи Фійон виявити не вдалося, що свідчить на користь версії про її фіктивне працевлаштування. Сам Фійон заперечує ці звинувачення.
Проте французька прокуратура відкрила офіційне розслідування проти "невстановлених осіб" за звинуваченням у розкраданні державних коштів, неправильному використанні публічних фондів, а також співучасті в приховуванні цих злочинів. Незабаром стало відомо, що в рамках цієї справи Фійону вручили повістку з'явитися 15 березня в суд для пред'явлення звинувачень.
1 березня дружину кандидата в президенти Франції від Республіканської партії Франсуа Фійона взяли під варту.
Всі ці події негативно позначилися на рейтингах Фійона, проте залишати президентську гонку він відмовився.
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