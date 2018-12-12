У Росії людину в костюмі видали за "найсучаснішого робота"
У день відкриття на форумі показали "найсучаснішого робота" Бориса, який нібито знає математику, вміє ходити, говорити і танцювати. Борису присвятили свої сюжети телеканал "Россия 24" і "Вести.Ярославль", інформує LB.ua.
Однак у ролику було помітно, що з-під костюма "робота" видніє шия людини. На це звернули увагу читачі TJournal. У соцмережах вони почали ставити питання:
- Чому у робота не видно жодного датчика? Навіть у горезвісного робота Федора явно видно датчики на місці голови. Тут же в голові тільки миготливі світлодіоди;
- Як російські вчені так швидко отримали готового робота, без публікації будь-яких проміжних результатів?
Знаменитий Boston Dynamics пройшов досить великий шлях - від чотирилапого робота, що живиться від підведеного кабелю, до прямоходячого автономного робота на акумуляторах;
- Чому інтернету про робота Бориса (а саме так у сюжеті називають цього робота) нічого невідомо, адже, судячи із заявленим характеристик, це один з найбільш просунутих роботів у світі і точно найбільш передовий робот у Росії;
- Навіщо робот здійснює так багато зайвих рухів різними частинами тіла під час танцю? Більше схоже на незграбні рухи людини, скуті незручним костюмом, ніж на запрограмовані рухи справжнього робота;
- Чому робот виглядає так, ніби всередину нього ідеально влізе людина? У реальних роботах навпаки - прикріплені на невеликих шарнірах руки і ноги, вузька талія та інше;
- Навіщо брехати, видаючи за голос робота заздалегідь заготовлений запис? Адже до рота (чи де в нього динаміки) не підносили мікрофон, але голос Бориса все одно звучав з акустичної системи залу.
Відповідь була знайдена після нетривалого пошуку в Google за запитом "костюм робота". Продавці костюма робота "Альоші", який можна замовити для анімації, заявляють, що дизайн і технічне виконання костюма "створюють майже повну ілюзію, що перед вами справжній робот", і "візуально здається, що робот, ніби Asimo, ходить дещо присядом, але насправді аніматор усередині ходить прямо і почувається цілком комфортно".
Однак протягом усього сюжету журналісти не говорили, що робіт несправжній. Зате відзначали його здібності до навчання.
Після того як ролик висміяли в соцмережах, "Россия 24" видалила зі свого YouTube-каналу сюжет програми "Вести Ярославль" з "роботом" Борисом. Однак користувачі продовжують публікувати скріншоти і збережене відео.
Також, глава лабораторії штучного інтелекту у Facebook Ян Лекан різко розкритикував робота Софію. Приводом для критики стало інтерв'ю з Софією для видання Business Insider. За його словами, робот Софія - це повна нісенітниця.
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