На Франківщині немає загрози здоров'ю населення після пожежі на заводі "Карпатнафтохім" "Жодного потерпілого з місця пожежі, а також жителів міста з певними ознаками отруєння чи опіків не поступало"

У Калуші Івано-Франківської області, де раніше сталася пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", немає небезпеки для життя і здоров’я населення міста та району.

Фото: facebook.com/svitlana.babushkina

Про це повідомили у Калуській міській раді за підсумками засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. "Станом на 11 год 13 січня 2019 року головний лікар повідомив, що жодного потерпілого з місця пожежі, а також жителів міста з певними ознаками отруєння чи опіків не поступало. Небезпеки для життя і здоров’я населення міста та району немає", - йдеться у повідомленні міськаради. Нагадаємо, увечері 12 січня в Калуші виникла пожежа на поліолефіновому виробництві заводу "Карпатнафтохім".

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