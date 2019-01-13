CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Калуші Івано-Франківської області, де раніше сталася пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", немає небезпеки для життя і здоров’я населення міста та району.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Франківщині немає загрози здоров'ю населення після пожежі на заводі "Карпатнафтохім"
"Жодного потерпілого з місця пожежі, а також жителів міста з певними ознаками отруєння чи опіків не поступало"
Фото: facebook.com/svitlana.babushkina
Про це повідомили у Калуській міській раді за підсумками засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Станом на 11 год 13 січня 2019 року головний лікар повідомив, що жодного потерпілого з місця пожежі, а також жителів міста з певними ознаками отруєння чи опіків не поступало. Небезпеки для життя і здоров’я населення міста та району немає", - йдеться у повідомленні міськаради.
Нагадаємо, увечері 12 січня в Калуші виникла пожежа на поліолефіновому виробництві заводу "Карпатнафтохім".
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13 01 2019 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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