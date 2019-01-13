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На Франківщині немає загрози здоров'ю населення після пожежі на заводі "Карпатнафтохім"

"Жодного потерпілого з місця пожежі, а також жителів міста з певними ознаками отруєння чи опіків не поступало"
У Калуші Івано-Франківської області, де раніше сталася пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", немає небезпеки для життя і здоров’я населення міста та району.
На Франківщині немає загрози здоров Фото: facebook.com/svitlana.babushkina

Про це повідомили у Калуській міській раді за підсумками засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Станом на 11 год 13 січня 2019 року головний лікар повідомив, що жодного потерпілого з місця пожежі, а також жителів міста з певними ознаками отруєння чи опіків не поступало. Небезпеки для життя і здоров’я населення міста та району немає", - йдеться у повідомленні міськаради.

Нагадаємо, увечері 12 січня в Калуші виникла пожежа на поліолефіновому виробництві заводу "Карпатнафтохім".

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13 01 2019 20:59
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