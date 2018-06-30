На Франківщині понад 200 будинків підтопило в результаті негоди

В Івано-Франківській області через негоду підтоплено 202 житлові будинки.

"Всього підтоплено: 202 житлові будівлі, вісім підвальних приміщень ж/б, 20 прибудинкових території ж/б, одне насосне приміщення підприємства НГВУ "Долина нафтогаз", одну будівлю трансформаторної підстанції Івано-Франківського РЕМ, 40 присадибних ділянок, 35 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 14 км. доріг місцевого значення, пошкоджено три мости, які сполучають сільські місцеві дороги з приватними присадибними ділянками", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.



Фото: ДСНС



Фото: ДСНС



Фото: ДСНС

Станом на 6:00 суботи, 30 червня, зафіксували підтоплення у місті Калуш, селищах Богородчани та Рожнятів, Городенківському, Долинському, Снятинському районах, на території Болехівської МР і в Києві.

Для вікачування води залучили 13 одиниць техніки та 58 людей особового складу підрозділів Управління ДСНС в області.