ООС: бойовики 10 разів обстрілювали позиції української армії
Проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, у тому числі один раз з озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Так, на Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка, противник застосовував міномети калібру 82 мм, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
Зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль.
За даними розвідки, 6 листопада двох окупантів було знищено, ще двоє отримали поранення.
З початку нової доби противник вогонь по позиціях наших армійців не відкривав.
Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Троє українських військових отримали поранення.
Під Сєвєродонецьком у покинутому дитячому таборі правоохоронці знайшли дві великі схованки зі зброєю та боєприпасами.
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