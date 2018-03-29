На фронті загинув 19-річний хлопець із Конотопа 19-річний хлопець із Конотопа, який мав позивний "Діллі", загинув на фронті

У Конотопі з 28 по 30 березня оголошено дні жалоби для вшанування пам’яті конотопця, який загинув у зоні проведення заходів національної безпеки.

Фото: 05447

Відповідне розпорядження міського голови оприлюднили у секторі з питань внутрішньої політики Конотопської міської ради, повідомляє сайт Конотопа 05447. У дні жалоби скасовано концертно-розважальні та видовищні заходи на території міста. На головному флагштоці міста, будівлях органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій приспустять Державний прапор України. До програм теле- й радіопередач, що транслюють у Конотопі, вносяться зміни. Нагадаємо, за даними з Книги пам’яті, станом на грудень 2017 року в зоні АТО загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 432.

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