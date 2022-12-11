ПОЛІТИКА НОВИНИСвітові лідери не візьмуть участь в офіційному "сімейному фото" під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через загальний дискомфорт у зв'язку з присутністю hосії на саміті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На G20 світові лідери відмовляться від "сімейного фото" через присутність росії
Фото: ukrinform.com
Про це повідомляє The Guardian.
Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці.
Але на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде, незважаючи на те, що президент росії владімір путін заявив, що не буде на ньому присутній.
Натомість буде присутній глава МЗС сергєй лавров. Він влаштував драматичні сцени на попередніх самітах, залишивши зустріч міністрів закордонних справ після того, як заявив своїм колегам, що вторгнення росії в Україну не є причиною глобальної голодної кризи і що санкції, спрямовані на ізоляцію росії, є рівносильними оголошенню війни.
Нагадаємо, що на початку липня міністри G7 влаштували бойкот лаврову на зустрічі G20.
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12 11 2022 10:22 МЕДІА
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