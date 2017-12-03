На Гаїті автобус врізався в натовп: десятки людей загинули

У місті Гонаїв на півночі Гаїті автобус в'їхав у натовп вуличних музикантів, щонайменше 34 людей загинули на місці, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє Mirror.

Водій автобуса спочатку наїхав на двох пішоходів, один з яких загинув на місці. Потім намагався утекти з місця ДТП, проте на повній швидкості він наїхав на групу музикантів.



Фото: twitter.com/chiIIum

На місце аварії прийшло дуже багато людей. Розлючений натовп намагався спалити автобус з пасажирами всередині. Проте поліція намагається контролювати ситуацію.

Нагадаємо, 10 березня на заході Непалу переповнений автобус зірвався з 200-метрової висоти, внаслідок чого загинули 25 осіб, а десятки постраждали.

26 лютого в Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) в скупчення людей, які були глядачами параду (Krewe of Endymion parade) в'їхав автомобіль. Щонайменше 28 осіб постраждали, 21 людину госпіталізували, мінімум 10 постраждалих перебувають у критичному стані.