На Генасамблеї ООН буде презентована ідея введення миротворців на Донбас, - Порошенко

Питання миротворчої місії ООН і збройної місії ОБСЄ на Донбасі просувається дуже важко через Росію

Президент України Петро Порошенко планує на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку у вересні презентувати ідею введення миротворчої місії на Донбас.

Як передає Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час свого виступу в Сєверодонецьку Луганської області у вівторок, 22 серпня.

"Ідею з миротворцями я збираюся в наступному місяці презентувати в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН. Так, країна-агресор є постійним членом Ради безпеки ООН і, на жаль, володіє правом вето, але це не означає, що ми не повинні прагнути до такого рішення ", - сказав президент.

За словами Порошенка, питання миротворчої місії ООН і збройної місії ОБСЄ на Донбасі просувається дуже важко через "небажання Кремля залишити Україну в спокої".

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном обговорив питання розміщення міжнародних миротворців на території України.