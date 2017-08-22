На Генасамблеї ООН буде презентована ідея введення миротворців на Донбас, - Порошенко
Як передає Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час свого виступу в Сєверодонецьку Луганської області у вівторок, 22 серпня.
"Ідею з миротворцями я збираюся в наступному місяці презентувати в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН. Так, країна-агресор є постійним членом Ради безпеки ООН і, на жаль, володіє правом вето, але це не означає, що ми не повинні прагнути до такого рішення ", - сказав президент.
За словами Порошенка, питання миротворчої місії ООН і збройної місії ОБСЄ на Донбасі просувається дуже важко через "небажання Кремля залишити Україну в спокої".
Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном обговорив питання розміщення міжнародних миротворців на території України.
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