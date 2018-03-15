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На гірськолижному курорті Львівщини масово отруїлися відпочивальники

Дев’ятеро людей, у тому числі четверо дітей, із симптомами гострої кишкової інфекції звернулися до лікаря
У готелі гірськолижного курорту "Плай" на Львівщині сталося масове отруєння — до лікарні звернулися дев’ятеро людей.
На гірськолижному курорті Львівщини масово отруїлися відпочивальники Фото: firtka.if.ua

Дев’ятеро людей, у тому числі четверо дітей, із симптомами гострої кишкової інфекції звернулися до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Після медогляду в шістьох з них діагностували гостру кишкову інфекцію середнього та легкого ступеню.

Двох дітей госпіталізували до лікарні, інші хворі відмовилися від госпіталізації. Зі слів хворих, всі вони харчувалися в ресторані готелю.

У спецрозслідуванні встановили, що до епідпроцесу задіяні жителі Львівщини та Києва.

Нагадаємо, у Карпатах рятувальники МНС знайшли 27-річного туриста з Києва Костянтина Зінченка, який зник під час спуску з гори Піп Іван 7 березня.
 

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15 03 2018 18:45
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