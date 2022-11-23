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На головному заводі Apple iPhone у Китаї працівники вийшли на протести

Декілька сотень працівників найбільшого заводу з виробництва iPhone в Китаї затримали на тлі протестів, пов’язаних з умовами праці та жорсткими коронавірусними обмеженнями.
На головному заводі Apple iPhone у Китаї працівники вийшли на протести Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Bloomberg.
 
У соціальних мережах поширюються відео, зняті на заводі Foxconn Technology Group, який є найбільшим збирачем iPhone та давнім партнером американської Apple Inc..
 
Свідок події, який захотів залишитись анонімним, розповів, що протест почався вночі через невиплату зарплати та побоювання поширення інфекції. Декілька працівників отримали поранення, і в середу на місце події прибула поліція для наведення порядку.
 
Представник Foxconn відмовився коментувати інцидент.
 
Невдоволення посилилося після введення у жовтні локдауну. Внаслідок велику частину із 200 тис. працівників підприємства iPhone City відправили на ізоляцію. Ці люди зіткнулися з браком продовольства та медикаментів. У результаті багато хто втік із заводу.
 
Раніше Foxconn повідомила, що використовує систему контролю, що передбачає, що працівники проживають на підприємстві та не контактують із людьми за його межами.
 
Foxconn і місцева влада спробували взяти ситуацію під контроль останніми тижнями, пообіцявши незвично високі зарплати, щоб залучити нових співробітників і зобов'язуючись поліпшити трудові умови. Проте протести продемонстрували, що цього не сталося, зазначає агентство.
 
Нагадаємо, що корпорація Apple вирішила зменшити виробництво нових моделей iPhone. Цьому посприяли локдауни в Китаї і низький попит на "яблучні" телефони.
 
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23 11 2022 12:41
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