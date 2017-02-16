На голову Інституту нацпам'яті В'ятровича напали у Києві, - ОНОВЛЕНО
Кілька людей перед входом у будівлю накинулися на В'ятровича. Втрутилася охорона, розборонила його і невідомих, - повідомляють "Українські новини".
Вказується, що нападників затримали і відвели їх в сторону до прибуття поліції і з'ясування обставин.
Сам В'ятрович повідомив, що нападники не пред'явили йому жодних конкретних претензій, а лише мали намір вдарити його. За півгодини ситуація була врегульована.
В поліції повідомили, що на місце виїхала слідчо-оперативна група.
Як відомо у четвер В'ятрович планує провести прес-конференцію за результатами роботи Інституту нацпам'яті в 2016 році.
Оновлення: Поліцейські затримали трьох підозрюваних у нападі.
"Щодо спроби нападу, так, ця подія відбулася. Три людини були затримані. З ними зараз працює слідчо-оперативна група Шевченківського районного управління, з'ясовуємо мету", - повідомив на брифінгу керівник поліції Києва Андрій Крищенко.
Сам В'ятрович повідомив, що нападники не висунули йому жодних претензій, а лише намагалися вдарити його.
Пізніше він прокоментував подію на своїй сторінці у Facebook. Написав, що спроба нападу була "невдалою", а нападникам порадив "частіше відвідувати спортзал".
Як повідомляв iPress.ua, Український інститут національної пам'яті підготував законопроект про скасування в Україні державних свят 8 березня, 1 і 9 травня.
Згодом Український інститут національної пам'яті опублікував на своєму сайті текст законопроекту про державні свята, пам'ятні дати і жалобні дні.
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