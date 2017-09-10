CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа горі Карачун поблизу міста Слов'янськ відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні і добровольцям, які в 2014 році захищали територіальну цілісність України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Герої не вмирають: Українським воїнам відкрили пам'ятник на горі Карачун, - ВІДЕО ФОТО
65 військовослужбовців отримали нагороду посмертно
Фото: Ольга Никулина, Новицкая Анна / vp.donetsk.ua
Про урочисті заходи з нагоди Дня захисника України пише в понеділок видання "Восточный проект".
Представників силових структур, які брали участь у визволенні міста в 2014 році нагородили волонтерської медаллю "За звільнення Слов'янська". 65 військовослужбовців отримали нагороду посмертно.
Медаллю "За звільнення Слов'янська" посмертно відзначили мирних жителів, які загинули через свої українські погляди.
Нагороди отримали волонтери та активісти, які допомагали Слов'янську і району в важкі часи до і після бойових дій.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко наголошує на необхідності передбачити в Державному бюджеті 2018 року кошти на створення Меморіалу українських героїв.
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09 10 2017 19:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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