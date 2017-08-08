На готелі Трампа розмістили фото Путіна з надписом "Тримайся, братан", - ВІДЕО

Видання Business Insider пов’язує появу проекції з новим етапом у розслідуванні можливого втручання Росії в американські президентські вибори

На п’ятизірковому готелі Trump SoHo в Нью-Йорку в ніч на 8 серпня з’явилася проекція з російським прапором і зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Відповідальність за акцію взяв американський художник і публіцист Робін Белл, який раніше вже влаштовував перфоманси за допомогою проекцій, у тому числі на будівлі готелів Трампа.

Відео знятe у вигляді колажу, на якому по черзі з'являються фрази Happy to help, bro ("Радий допомогти, брате"), Follow money ("Слідуй за грошима"), а також російською "Тримайся, братан". За задумом авторів, це нібито слова Путіна, повідомляє "Громадське".

Під час демонстрації проекції на вулицю під гімн РФ маршем вийшла група жінок у формі. У руках лідерки колони був великий прапор Росії.

Видання Business Insider пов’язує появу проекції з новим етапом у розслідуванні можливого втручання Росії в американські президентські вибори.

Нагадаємо, 5 серпня ФБР дійшло висновку, що принаймні деякі облікові записи в соцмережах, через які поширювались фейкові новини під час президентської виборчої кампанії в США, були частиною російської кампанії з дезінформації.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.