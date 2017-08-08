Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На готелі Трампа розмістили фото Путіна з надписом "Тримайся, братан", - ВІДЕО

Видання Business Insider пов’язує появу проекції з новим етапом у розслідуванні можливого втручання Росії в американські президентські вибори
На п’ятизірковому готелі Trump SoHo в Нью-Йорку в ніч на 8 серпня з’явилася проекція з російським прапором і зображенням президента Росії Володимира Путіна.
На готелі Трампа розмістили фото Путіна з надписом "Тримайся, братан", - ВІДЕО Фото: twitter.com/igorvolsky

Відповідальність за акцію взяв американський художник і публіцист Робін Белл, який раніше вже влаштовував перфоманси за допомогою проекцій, у тому числі на будівлі готелів Трампа.

Відео знятe у вигляді колажу, на якому по черзі з'являються фрази Happy to help, bro ("Радий допомогти, брате"), Follow money ("Слідуй за грошима"), а також російською "Тримайся, братан". За задумом авторів, це нібито слова Путіна, повідомляє "Громадське".

 

 

 

Під час демонстрації проекції на вулицю під гімн РФ маршем вийшла група жінок у формі. У руках лідерки колони був великий прапор Росії.

 

Видання Business Insider пов’язує появу проекції з новим етапом у розслідуванні можливого втручання Росії в американські президентські вибори.

Нагадаємо, 5 серпня ФБР дійшло висновку, що принаймні деякі облікові записи в соцмережах, через які поширювались фейкові новини під час президентської виборчої кампанії в США, були частиною російської кампанії з дезінформації.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2017 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.