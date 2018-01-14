На готелі Трампа у Вашингтоні з'явився напис "shithole"

Увечері в суботу, 13 січня, на готелі Trump International у Вашингтоні з'явилася проекція зі словом "Shithole", яке можна перекласти як смердюча або брудна діра.

Таким чином президенту США нагадали про його висловлювання "shithole countries" про країни Африки, Гаїті і Сальвадор.

Автор проекції – журналіст Робін Белл, який регулярно влаштовує подібні акції. У серпні 2017 року він організував проекцію на фасаді готелю Trump SoHo в Нью-Йорку. На проекції президент Росії Володимир Путін говорив Трампу: "Радий допомогти, бро!"

Дональд Трамп, якому приписують слова про країни-"смердючі дірки" щодо Гаїті та інших держав, ніяк не відреагував на проекцію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нецензурно висловився про мігрантів з Гаїті, Сальвадору та африканських країн. Заява Трампа образила Африканський союз. Представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл заявив, що заяви президента США Дональда Трампа про країни, з яких приїжджають мігранти, якщо такі дійсно були, є "расистськими".

Президент США Дональд Трамп заперечив використання грубих слів стосовно деяких країн, з яких до Сполучених Штатів прибувають мігранти. Проте 54 африканських країн 12 січня заявили, що вони "надзвичайно засмучені" і вимагають, щоб президент США Дональд Трамп вибачився за грубу фразу.

Журнал The New Yorker присвятив обкладинку свого нового випуску словам президента США Дональда Трампа.