На готелі Трампа у Вашингтоні з'явився напис "shithole"
Таким чином президенту США нагадали про його висловлювання "shithole countries" про країни Африки, Гаїті і Сальвадор.
Автор проекції – журналіст Робін Белл, який регулярно влаштовує подібні акції. У серпні 2017 року він організував проекцію на фасаді готелю Trump SoHo в Нью-Йорку. На проекції президент Росії Володимир Путін говорив Трампу: "Радий допомогти, бро!"
Дональд Трамп, якому приписують слова про країни-"смердючі дірки" щодо Гаїті та інших держав, ніяк не відреагував на проекцію.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нецензурно висловився про мігрантів з Гаїті, Сальвадору та африканських країн. Заява Трампа образила Африканський союз. Представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл заявив, що заяви президента США Дональда Трампа про країни, з яких приїжджають мігранти, якщо такі дійсно були, є "расистськими".
Президент США Дональд Трамп заперечив використання грубих слів стосовно деяких країн, з яких до Сполучених Штатів прибувають мігранти. Проте 54 африканських країн 12 січня заявили, що вони "надзвичайно засмучені" і вимагають, щоб президент США Дональд Трамп вибачився за грубу фразу.
Журнал The New Yorker присвятив обкладинку свого нового випуску словам президента США Дональда Трампа.
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