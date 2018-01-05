На Говерлі знайшли тіло туриста з Хорватії

На Говерлі 30 квітня знайшли тіло 66-річного туриста з Хорватії.

За даними управління з питань цивільного захисту ОДА, о 09:19 рятувальники на підйомі на Говерлу виявили на стежці тіло 66-річного туриста з м. Вараждін, Хорватія. Про це повідомляє сайт міста Івано-Франківська 0342.ua.

Відомо, що чоловік піднімався на Говерлу у складі туристичної групи з 12 осіб.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 6 рятувальників та 1 одиницю техніки, які допомогли працівникам поліції перенести тіло загиблого до підніжжя гори Говерла.

Обставини та причина смерті встановлюються.

Нагадаємо, сім лижників, двоє альпіністів та гід загинули у неділю у швейцарських Альпах через негоду в горах.