Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Говерлі знайшли тіло туриста з Хорватії

Обставини та причина смерті встановлюються
На Говерлі 30 квітня знайшли тіло 66-річного туриста з Хорватії.
На Говерлі знайшли тіло туриста з Хорватії Фото: karpaty-ua.org.ua

За даними управління з питань цивільного захисту ОДА, о 09:19 рятувальники на підйомі на Говерлу виявили на стежці тіло 66-річного туриста з м. Вараждін, Хорватія. Про це повідомляє сайт міста Івано-Франківська 0342.ua.

Відомо, що чоловік піднімався на Говерлу у складі туристичної групи з 12 осіб.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 6 рятувальників та 1 одиницю техніки, які допомогли працівникам поліції перенести тіло загиблого до підніжжя гори Говерла.

Обставини та причина смерті встановлюються.

Нагадаємо, сім лижників, двоє альпіністів та гід загинули у неділю у швейцарських Альпах через негоду в горах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2018 22:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.