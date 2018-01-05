CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Говерлі 30 квітня знайшли тіло 66-річного туриста з Хорватії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Говерлі знайшли тіло туриста з Хорватії
Обставини та причина смерті встановлюються
Фото: karpaty-ua.org.ua
За даними управління з питань цивільного захисту ОДА, о 09:19 рятувальники на підйомі на Говерлу виявили на стежці тіло 66-річного туриста з м. Вараждін, Хорватія. Про це повідомляє сайт міста Івано-Франківська 0342.ua.
Відомо, що чоловік піднімався на Говерлу у складі туристичної групи з 12 осіб.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 6 рятувальників та 1 одиницю техніки, які допомогли працівникам поліції перенести тіло загиблого до підніжжя гори Говерла.
Обставини та причина смерті встановлюються.
Нагадаємо, сім лижників, двоє альпіністів та гід загинули у неділю у швейцарських Альпах через негоду в горах.
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