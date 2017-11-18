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На Гран-прі Макао загинув британський мотогонщик Даніель Гегарті

31-річний Гегарті вдруге в кар'єрі брав участь у змаганнях у Макао
У суботу, 18 листопада, на змаганнях в Макао загинув британський мотогонщик Даніель Гегарті.
На Гран-прі Макао загинув британський мотогонщик Даніель Гегарті Фото: Carmo Correia/EPA

Як повідомляє сайт змагань, пілот Topgun Racing Honda потрапив у фатальну аварію на шостому колі мотоциклетного Гран-прі Макао: внаслідок удару об бар'єр на повороті Fisherman з нього злетів шолом.

Відразу після аварії перегони зупинили, після чого організатори ухвалили рішення не відновлювати їх.

Медики негайно транспортували гонщика до лікарні, але незабаром стало відомо, що Гегарті помер дорогою до шпиталю.

31-річний Гегарті вдруге в кар'єрі брав участь у змаганнях у Макао. Крім того, уродженець Ноттінгема був регулярним учасником престижних мотоциклетних перегонів Isle of Man TT.

Нагадаємо, одеський гонщик Сергій Коробейников загинув на чемпіонаті України "Буковина-2017" з авторалі.

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18 11 2017 21:20
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