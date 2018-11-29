На Гриценка з однопартійцями напали 30 "тітушок", є постраждалі, - ВІДЕО
Інцидент стався в Одесі перед входом в офісний центр "Термінал 42", де розташовується студія Shark Radio, там у політика був запланований прямий ефір, повідомляє Shark Radio.
"Група людей спортивної зовнішності спочатку перегородила Гриценко вхід, а потім напала на прихильників політика, які його супроводжували. Кількох з них "тітушки" побили, зокрема, одному чоловікові розсікли брову. Першу допомогу постраждалим надали медики швидкої, яка прибула на місце події", - йдеться у повідомленні.
На цей момент поліція опитує свідків.
Журналістка, керівник прес-служби Анатолія Гриценка Христина Бондаренко уточнила, що внаслідок інциденту травми отримали троє членів партії "Громадянська позиція". В одного постраждалого розсічення обличчя, ще у двох - підозра на струс мозку.
Соратник Гриценка Єгор Фірсов повідомив, что кандидат в президенти "не отримав серйозних травм і вирушив далі в тур".
Анатолій Гриценко покладає відповідальність на напад на нього з соратниками в Одесі на президента Петра Порошенка.
"Завинив я перед нашими партійцями, вперто не погоджуючись на професійну охорону до початку офіційної кампанії. Вважав неетичним відпарканюватися від свого народу", – написав Гриценкоу Facebook.
"Але треба визнати: серед мільйонів чесних людей є й тварини. Жорстокі, бездушні, треновані, дресовані. Попередні провокації – однотипні в усіх регіонах – виконавці відбували мляво, заради звіту в Центр. А тут, в Одесі, жирний заступ за межі закону й людяності", – додав він.
"Це і є твоя мобілізація, Петре Олексійовичу? Не втомився чужим прутнем кропиву косити?", – заявив Гриценко.
Він повідомив: "Троє наших партійців постраждали найбільше, струсок мозку, розсічені обличчя – це Анатолій Завада і батько й син Полякови, Тимур Іванович і Тимур Тимурович".
Гриценко заявив, що його команда йде на вибори, "аби знести цей безбашенний кримінал і забезпечити людям спокій".
Поліція порушила кримінальне провадження за статтею за ч. 4 ст.296 ККУ (хуліганство).
"Організатора і більшість виконавців нападу вже встановлено. Замовника шукати не треба. Він відомий", – заявив Гриценко.
"Недовго вже залишилося, скоро настане час відповідати перед судом не лише виконавцям!", – пригрозив він.
Поліція Одеської області повідомила, що під час зустрічі з одеситами, яка мала відбутися у Приморському районі міста, "невідомі закидали яйцями лідера однієї з політичних партій" – і між його прихильниками та противниками сталася сутичка.
"За наявною інформацією, під час конфлікту його учасники використали проти опонентів газові балончики", – зазначає поліція.
Поліцейські розборонили учасників конфлікту та не допустили його ескалації.
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