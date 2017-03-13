На хабарі у 20 тис грн затримали заступника керівника КП Житомирської міськради, - ФОТО
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, - повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
"Встановлено, що заступник директора комунального підприємства однієї з міських рад області вимагав у директора товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду, пообіцявши залучити його до виконання субпідрядних робіт на об'єктах комунальної власності, які повинні проводитися за кошти міського бюджету. У понеділок, 13 березня 2017 року, в ході проведення слідчих дій близько 16 години на території Житомирського парку культури та відпочинку ім. Гагаріна у Житомирі слідчими прокуратури області спільно з спецпідрозділом "К" регіонального Управління СБУ затримано заступника директора комунального підприємства під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 20 тис. грн", - повідомили в прокуратурі.
У даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від посади.
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