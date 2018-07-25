На хабарі у 5 тис. доларів затримано офіцера ДПСУ

На даний момент вирішується питання про повідомлення офіцеру про підозру

На хабарі у 5 тис. доларів затримано офіцера Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Так, 25 липня офіцера затримано у порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

"Офіцер С. вимагав у громадянина України 5000 доларів за вирішення питання щодо призначення на посаду до УВВБ (Управління внутрішньої та власної безпеки, - ред.) "Схід" ДПС України. Він був безпосередньо затриманий після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів. На момент затримання офіцер С. усунений із займаної посади", - повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

На даний момент вирішується питання про повідомлення офіцеру про підозру у скоєнні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, ввечері 18 липня слідчі Національної поліції задокументували факт отримання мером Москалем неправомірної вигоди у вигляді реєстрації за його близьким родичем права власності на об'єкт нерухомого майна. 19 липня меру Сколе повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище), санкція якої передбачає до 10 років ув'язнення, три роки позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацію майна.