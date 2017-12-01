На хабарі в $16 тис. спіймали суддю Господарського суду Києва, - ФОТО

Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

Правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі 16 тис. дол.

"Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з САП і СБУ затримали на гарячому суддю Господарського суду р. Києва, який шахрайським способом намагався отримати від підприємця 16 тис. дол. за рішення у вищих інстанціях Арбітражного суду питань на користь хабародавця", - повідомив на сторінці в Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За даними прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган, це затримання було здійснено у рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України (закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великому розмірі).

Фото: facebook.com/Llutsenko

Як повідомила Сарган, в даний час проводиться комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення всіх обставин злочину, притягнення всіх винних до відповідальності, тривають обшуки в адміністративному приміщенні Госпсуду Києва і за місцем проживання судді, а також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Раніше IPress.ua повідомляв, що Вища рада юстиції відсторонила від посади суддю Київського апеляційного адміністративного суду Ігоря Петрика, підозрюваного в отриманні 5 тис. доларів хабара.