На хабарі в 260 тисяч гривень у Львові затримали прокурора

Гроші прокурор пропонувала, щоб не проводилися процесуальні заходи у провадженні щодо рейдерського захоплення

У Львові затримано прокурора, яка пропонувала хабар у сумі 260 тисяч гривень представникам облуправління захисту економіки.

Про це 17 червня повідомили в Департаменті захисту економіки Нацполіції України.

Згідно з повідомленням, гроші прокурор пропонувала за те, щоб не проводилися процесуальні заходи у кримінальному провадженні щодо рейдерського захоплення приміщення.

"Було виявлено факти рейдерського захоплення та незаконного відчуження нежитлового приміщення вартістю понад 3 млн. гривень на підставі фіктивних документів. Суд виніс рішення, у результаті якого об’єкт нерухомості опинився у розпорядженні зловмисників. Встановлено, що до схеми причетний прокурор однієї з міжрайонних прокуратур, яка безпосередньо брала участь у незаконному заволодінні нерухомістю та землею під цим об’єктом", – йдеться в повідомленні.

Прокуратурою Львівської області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

"17 червня оперативники Управління захисту економіки у Львівській області, слідчі прокуратури Львівської області та Генінспекції ГПУ затримали прокурора, яка намагалася передати частину обумовленої суми оперативникам – $5 тис. Гроші вилучено як речовий доказ по справі", – повідомили в поліції.

За місцем проживання затриманої проводяться обшуки.



Фото: facebook.com/UA.National.Police

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили на хабарі працівника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова.