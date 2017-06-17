На хабарі в 260 тисяч гривень у Львові затримали прокурора
Про це 17 червня повідомили в Департаменті захисту економіки Нацполіції України.
Згідно з повідомленням, гроші прокурор пропонувала за те, щоб не проводилися процесуальні заходи у кримінальному провадженні щодо рейдерського захоплення приміщення.
"Було виявлено факти рейдерського захоплення та незаконного відчуження нежитлового приміщення вартістю понад 3 млн. гривень на підставі фіктивних документів. Суд виніс рішення, у результаті якого об’єкт нерухомості опинився у розпорядженні зловмисників. Встановлено, що до схеми причетний прокурор однієї з міжрайонних прокуратур, яка безпосередньо брала участь у незаконному заволодінні нерухомістю та землею під цим об’єктом", – йдеться в повідомленні.
Прокуратурою Львівської області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
"17 червня оперативники Управління захисту економіки у Львівській області, слідчі прокуратури Львівської області та Генінспекції ГПУ затримали прокурора, яка намагалася передати частину обумовленої суми оперативникам – $5 тис. Гроші вилучено як речовий доказ по справі", – повідомили в поліції.
За місцем проживання затриманої проводяться обшуки.
Фото: facebook.com/UA.National.Police
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили на хабарі працівника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова.
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