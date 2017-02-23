На хабарі затримано голову району в Житомирській області
Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав сім тисяч гривень у власника місцевого каменеобробного цеху за неперешкоджання його підприємницькій діяльності. У разі відмови чиновник неодноразово погрожував під час особистих зустрічей включити цех у перелік підприємств для перевірки контролюючими органами, - повідомляється на сайті спецслужби.
Оперативники СБУ затримали голову райдержадміністрації в робочому кабінеті одразу після одержання частини хабара в розмірі п'ять тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Раніше повідомляли, що Служба безпеки України затримала за підозрою в отриманні хабара двох полковників - одного з Державної прикордонної служби, іншого - з Генерального штабу Збройних сил України.
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