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На хабарі затримано голову району в Житомирській області

Сума хабара становила 5 тисяч гривень
Служба безпеки України затримала на хабарі голову однієї з районних державних адміністрацій Житомирської області.
На хабарі затримано голову району в Житомирській області Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав сім тисяч гривень у власника місцевого каменеобробного цеху за неперешкоджання його підприємницькій діяльності. У разі відмови чиновник неодноразово погрожував під час особистих зустрічей включити цех у перелік підприємств для перевірки контролюючими органами, - повідомляється на сайті спецслужби.

Оперативники СБУ затримали голову райдержадміністрації в робочому кабінеті одразу після одержання частини хабара в розмірі п'ять тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомляли, що Служба безпеки України затримала за підозрою в отриманні хабара двох полковників - одного з Державної прикордонної служби, іншого - з Генерального штабу Збройних сил України.

 
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23 02 2017 18:27
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