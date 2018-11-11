НОВИНИОпівночі 11 листопада у місті Куп'янськ Харківської області сталась ДТП, внаслідок якої загинула 16-річна дівчина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Харківщині 17-річний хлопець влаштував смертельну ДТП на батьківському авто
Внаслідок ДТП загинула 16-річна дівчина
Фото: Нацполіція
17-річний хлопець, який перебував за кермом Volkswagen, перевищив швидкість і зіткнувся з електроопорою, внаслідок чого автомобіль перекинувся, повідомляє прес-служба обласної поліції.
Від отриманих травм дівчина загинула на місці. Хлопці отримали незначні ушкодження.
Попередньо встановлено, що автомобіль хлопець взяв у батька без дозволу. Водійського посвідчення не мав.
Зараз слідчим вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, вранці 11 листопада в Києві на перетині Повітрофлотського проспекту та вулиці Огієнка сталася аварія за участю автомобіля Mazda CX-7.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 11 2018 15:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку