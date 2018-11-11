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На Харківщині 17-річний хлопець влаштував смертельну ДТП на батьківському авто

Внаслідок ДТП загинула 16-річна дівчина
Опівночі 11 листопада у місті Куп'янськ Харківської області сталась ДТП, внаслідок якої загинула 16-річна дівчина.
На Харківщині 17-річний хлопець влаштував смертельну ДТП на батьківському авто Фото: Нацполіція

17-річний хлопець, який перебував за кермом Volkswagen, перевищив швидкість і зіткнувся з електроопорою, внаслідок чого автомобіль перекинувся, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Від отриманих травм дівчина загинула на місці. Хлопці отримали незначні ушкодження.

Попередньо встановлено, що автомобіль хлопець взяв у батька без дозволу. Водійського посвідчення не мав.

Зараз слідчим вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, вранці 11 листопада в Києві на перетині Повітрофлотського проспекту та вулиці Огієнка сталася аварія за участю автомобіля Mazda CX-7.

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11 11 2018 15:24
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