У Харківській області через грип та ГРВІ на карантині 30 шкіл
"Наразі в області карантин введено в 30 школах: в 19 - повністю, в 11 - в окремих класах (загалом 28 класів)", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, закрито на карантин деякі школи та дитсадки у Куп'янську, Чугуєві, Первомайському, а також у п'яти районах області та двох об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).
Водночас, за інформацією Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, минулого тижня (з 3 до 9 грудня) порівняно з попереднім (з 26 листопада до 2 грудня) відбулося зростання кількості хворих (на 10,6%) і серед дорослих, і серед дітей. Захворіли 16 тис. 600 осіб, з них трохи більше половини (8509) - діти віком до 17 років. Було госпіталізовано 368 осіб, з них 243 - діти. Показник захворюваності становить 618,12 на 100 тис. населення. Відзначається перевищення показника епідемічного порогу на 23,2%.
Минулого тижня через грип та ГРВІ було закрито на карантин шість дитсадків, а також 30 шкіл повністю, в 16 школах - було закрито окремі класи.
Нагадаємо, що в Україні відсутнє географічне поширення грипу і ГРВІ та низька інтенсивність епідемічної активності, без перевищення епідемічних порогів.
За даними міністерства, із початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 61 970 людей.
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