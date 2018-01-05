На Харківщині чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю в альтанку, де грали п'ятеро дітей

Поліція встановила, що чоловікові не сподобалося, що в сусідньому дворі голосно грає музика і шумлять підлітки

Поліція затримала 61-річного мешканця с. Добровілля (Близнюківський р-н, Харківська обл.), який кинув пляшку із запальною сумішшю в альтанку, де перебувада 13-річна дівчинка.

"Сусід потерпілої кинув скляну пляшку із запальною сумішшю в літню альтанку, в якій знаходилася 13-річна дівчинка. Внаслідок події дитина отримала опіки спини та правого плеча. В даний час стан її здоров'я задовільний, медики районної лікарні надають постраждалій необхідну допомогу", - повідомляє ГУ НП в Харківській області.

Як встановили поліцейські, які виїжджали на місце події, близько 18:00 понеділка чоловік зайшов у двір сусідського будинку, де грали п'ятеро дітей. Йому не сподобалося, що там голосно грає музика і шумлять підлітки. Він кинув пляшку із запальною сумішшю в бік літньої альтанки. Крім 13-річної дівчинки, ніхто з дітей більше не постраждав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловік затриманий.

Нагадаємо, що в одному зі спальних масивів Тернополя чоловік обстріляв із пневматичної зброї компанію молодих людей, які голосно розмовляли у дворі будинку.